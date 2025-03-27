Врача из Татарстана по ошибке признали погибшей при крушении батискафа в Хургаде

Shot: врач из Татарстана выжила при крушении батискафа в Хургаде

Врач-педиатр из Татарстана Кристина Валиуллина выжила после крушения батискафа в Хургаде, вопреки изначальным сообщениям. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, в ошибке виновата египетская сторона, в спешке перепутавшая имена. Ее дочерям тоже ничто не угрожает, однако муж Валиуллиной действительно погиб.

Ранее знакомая Кристины рассказала 360.ru, что она очень хороший врач и к ней обращались многие жители поселка.

Батискаф затонул днем в километре от побережья Хургады. По данным Генконсульства России, на борту находились 45 туристов. Все они были россиянами и прибыли на отдых от туроператора «Библио-Глобус». Спасти удалось 38 человек, из них 14 находятся в больницах. Судьба остальных устанавливается.