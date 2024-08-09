Сегодня 13:50 «Ничего подобного еще не было». Что произошло в Липецкой области Писатель Беседин: еще год назад Липецкую область не атаковали БПЛА 0 0 0 Происшествия

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В ночь на 9 августа жители Липецкой области не спали — Украина массово атаковала российский регион беспилотниками. Известно о нескольких пострадавших. К счастью, обошлось без жертв. 360.ru собрал хронологию событий в Липецкой области и все, что известно на данный момент.

Хронология событий в Липецкой области Первые сообщения о налете БПЛА на Липецкую область начали поступать примерно в три часа ночи по московскому времени. Это подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов. «Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — написал глава области в соцсетях. Он практически сразу предупредил о возможных фейках. «Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте», — уточнил Артамонов.

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Спустя час в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации взрывоопасных объектов и красный уровень угрозы в Липецком муниципальном округе. Режим отменили днем в пятницу.

Артамонов объявлял об эвакуации жителей из нескольких населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровки, Яковлевки, Тынковки. Она коснулась 416 домовладений. Не все местные жители покинули опасную зону — были и добровольно оставшиеся. Из-за атак на территории Липецка и области остановили движение пассажирского транспорта. Около девяти часов утра Артамонов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки ВСУ.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что известно о ситуации в Липецкой области По последним данным, в Липецкой области пострадали девять человек. Им всем оказывают помощь медики. Эвакуированным жителям населенных пунктов разрешили вернуться домой. За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионом 19 беспилотников. Власти отменили все развлекательные мероприятия. «Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — подчеркнул глава региона.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / Global Look Press

В областном МЧС сообщили о возгорании на военном аэродроме под Липецком. Кроме того, один из беспилотников повредил объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого в регионе наблюдались временные перебои с электричеством. Сейчас подачу света в дома полностью восстановили благодаря резервным источникам. По данным Минобороны, за ночь российские противовоздушные установки сбили 75 беспилотников неприятеля.

Интересно В Липецкой области открыли телефон горячей линии. Специалисты экстренной психологической помощи бесплатно и анонимно проконсультируют всех, кому прямо сейчас нужна поддержка. Номера: 8 (800) 2000 122 и 8 (4742) 73 47 40 работают круглосуточно. В Липецкой области открыли телефон горячей линии. Специалисты экстренной психологической помощи бесплатно и анонимно проконсультируют всех, кому прямо сейчас нужна поддержка. Номера: 8 (800) 2000 122 и 8 (4742) 73 47 40 работают круглосуточно.

Что стоит за нападением на Липецкую область По стечению обстоятельств в ночь атаки украинских БПЛА в Липецке оказался писатель Платон Беседин. Он рассказал 360.ru об обстановке в регионе. «Всю ночь в Липецке воют сирены, в небе сбивают беспилотники. Атмосфера такая же, как в моем родном Севастополе. Теперь в Липецке. Он находится в пяти часах езды от Москвы. Ничего подобного еще год назад в Липецке не было», — отметил писатель.

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова

В беседе с 360.ru военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук высказался по поводу атак на Липецкую и Курскую областя. По его мнению, Киев давно получил разрешение кураторов на это. «Во-первых, чтобы посмотреть на реакцию российского руководства. Во-вторых, проверить действие БПЛА в приграничных зонах, а в-третьих, еще раз попытаться втянуть войска НАТО в эту бойню», — пояснил эксперт. Все приграничные регионы России следует перевести на средний уровень реагирования, считает Матвейчук. Также на этих территориях нужно ввести режим антитеррористической деятельности. При нем любые подозрительные объекты и людей дополнительно досматривают, проверяют.

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Украинский ва-банк По словам политолога Евгения Михайлова, украинский режим пошел ва-банк. «Сейчас очевидно, что нападения на Курскую область и продвижение в сторону Запорожской АЭС — некая форма контрнаступления. Начались обстрелы не только Курской, но и Воронежской, и Липецкой области. Это усиление эскалации, чтобы показать западным партнерам, как отрабатываются 60 миллиардов долларов, которые получила Украина», — объяснил собеседник 360.ru. БПЛА-атака — попытка посеять панику среди российского населения и выйти на переговорный трек с позиции силы с последующим принуждением Москвы к неудобным для нее условиям, предположил Михайлов.

Думаю, мы с этой ситуацией справимся. Подобная акция — как будто последний шанс украинского режима. Сейчас шаг за российским руководством — как мы ответим? Евгений Михайлов

По мнению Матвейчука, командование Вооруженных сил России готовит мощнейшую операцию для полного разгрома группировки, которая напала на российские территории. «Мы уже перешли границу и ведем бои в Сумской области. Думаю, что эта украинская группировка перестанет существовать», — подытожил Матвейчук.