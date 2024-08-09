Находящимся в ПВР жителям Липецкой области разрешили вернуться домой

Жители Липецкой области, эвакуированные из домов из-за атаки ВСУ, могут возвращаться домой. Об этом сообщила пресс-служба региона.

Губернатор Игорь Артамонов посетил ПВР в Копцевых Хуторах. Выехавших из своих домов жителей обеспечили питанием и спальными местами. Также для них подготовили транспорт, чтобы они могли вернуться домой.

В ночь на 9 августа средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом 19 украинских беспилотников. БПЛА атаковали военный аэродром и энергетический объект, из-за чего в регионе возникали неполадки с электричеством. Энергетики восстановили подачу всем абонентам. В регионе объявляли красный уровень опасности, останавливалось движение пассажирского транспорта. По словам губернатора, сейчас Липецкая область вернулась к обычной жизни.

Утром 9 августа глава региона уточнил что из-за ударов беспилотников пострадали девять человек. Врачи оказывают им необходимую помощь.