В Липецкой области решили эвакуировать ряд населенных пунктов. Губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале пояснил, что это необходимо для безопасности жителей.

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», — написал глава региона.

Он сообщил, что готовятся пункты временного размещения и транспорт для эвакуации граждан. Жителей населенных пунктов он попросил следовать указаниям экстренных служб.

Вместе с этим в Липецке ввели режим чрезвычайной ситуации. Он необходим для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, объяснил Арамонов.