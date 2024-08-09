При атаке украинских дронов на Липецкую область пострадали девять человек

Артамонов: 9 человек пострадали из-за атаки беспилотников на Липецкую область

Девять человек пострадали из-за атаки украинских беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Всем оказывается необходимая помощь», — уточнил он.

Липецк в ночь на 9 августа подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Также поступали сообщения о возгорании на военном аэродроме под городом.

Жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали. Для них подготовили пункты временного размещения.

В Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Движение пассажирского транспорта приостановили. Также ограничили проезд по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка. Позже Артамонов решил отменить в регионе все развлекательные мероприятия.

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