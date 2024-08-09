В Липецке остановили движение пассажирского транспорта после атаки ВСУ

Губернатор Артомонов: в Липецке и Липецком МО остановили движение транспорта

В Липецке и Липецком МО остановили движение пассажирского транспорта. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале .

По его словам, движение восстановят, когда отменят красный уровень опасности.

«Жителям следует оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА. Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости», — написал он.

До этого Артамонов заявил об эвакуации жителей ряда населенных пунктов области. Это нужно для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

Украинские беспилотники атаковали Липецк в ночь на 9 августа. Также ВСУ пустили дроны в сторону Белгородской области.