Режим ЧС ввели на территории Липецкого муниципального округа

Губернатор Артамонов: режим ЧС ввели в Липецком муниципальном округе

Фото: РИА «Новости»

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Липецком муниципальном округе. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа», — написал он.

Также он заявил об эвакуации жителей некоторых населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Уже начали готовить пункты временного размещения и транспорт. Артомонов призвал людей, попадающих под эвакуацию, следовать указаниям представителей экстренных служб.

До этого губернатор Липецкой области заявил, что объект энергетической инфраструктуры получил повреждения после падения украинского беспилотника в Липецке. По его словам, есть нарушения электроснабжения, на место прибыли сотрудники спецслужб.

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