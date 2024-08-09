Режим ЧС ввели на территории Липецкого муниципального округа

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Липецком муниципальном округе. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

«Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа», — написал он.

Также он заявил об эвакуации жителей некоторых населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Уже начали готовить пункты временного размещения и транспорт. Артомонов призвал людей, попадающих под эвакуацию, следовать указаниям представителей экстренных служб.

До этого губернатор Липецкой области заявил, что объект энергетической инфраструктуры получил повреждения после падения украинского беспилотника в Липецке. По его словам, есть нарушения электроснабжения, на место прибыли сотрудники спецслужб.