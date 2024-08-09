Военный аэродром загорелся под Липецком

МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме под Липецком

Фото: Freepik

На военном аэродроме под Липецком произошел пожар. Об этом сообщило МЧС России по региону на официальном сайте.

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — написали в публикации министерства.

В ночь на 9 августа ВСУ пустили дроны в сторону Липецка. Как рассказал губернатор Игорь Артамонов, из-за БПЛА получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Это вызвало нарушение электроснабжения.

Губернатор объяснил, что в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Жителей ряда населенных решили эвакуировать, начали открывать пункты временного размещения.

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