В зону эвакуации в Липецкой области попали более 400 домовладений

Власти Липецкой области приняли решение об эвакуации нескольких населенных пунктов. Это коснется 416 домовладениий. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

«В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей», — добавил глава региона.

Во всех четырех населенных пунктах — Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка — работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход.

По словам Артамонова, не все жители собираются покинуть дома. Часть из них приняла решение остаться и укрываться в подвалах.

В эвакуируемых населенных пунктах экстренные службы установили посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах дежурят сотрудники ГИБДД.

Ранее стало известно, что власти Липецкой области ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа. Артамонов объяснил это необходимостью «ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов».