В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия

Все развлекательные мероприятия отменят в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Спортивные и семейные события, по его словам, будут проводить с обеспечением повышенных мер безопасности.

Также Артамонов выразил уверенность, что жители отнесутся с пониманием к таким мерам с учетом массированной атаки беспилотников на область, а также ударов ВСУ по другим приграничным районам России.

«Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — предупредил глава региона.

По последним данным, в результате атаки БПЛА в Липецкой области пострадали девять человек.

В Минобороны утром 9 августа сообщили об уничтожении 75 украинских БПЛА, 26 из них сбили над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской и пять — над Брянской.

Также восемь беспилотников уничтожили нада акваторией Черного моря. Еще четыре — над Воронежской областью, один — над Орловской и пять над Крымом.

Дежурные огневые средства в Черном море ликвидировали семь безэкипажных катеров.