Украинские БПЛА атаковали Липецк

Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Липецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — написал глава региона.

Ранее угрозу атаки беспилотников в Липецкой области объявляли 3 августа. ГУ МЧС по региону сообщили, что под ударом могут оказаться город Липецк и ряд районов. В регионе объявили воздушную тревогу.

В Воронеже из-за падения осколков беспилотника 7 августа пострадали около 20 квартир. Несколько вражеских дронов сбили в Воронежской области утром.

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