Средства ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь

Минобороны: ПВО уничтожила 75 беспилотников ВСУ и 7 катеров в Черном море

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников в небе над регионами России и Четыре морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской», — указали в оборонном ведомстве.

Также восемь беспилотников уничтожили нада акваторией Черного моря. Еще четыре — над Воронежской областью, один — над Орловской и пять над Крымом. Дежурные огневые средства в Черном море ликвидировали семь безэкипажных катеров, которые следовали в сторону полуострова.

Жителей некоторых населенных пунктов Липецкой области призвали эвакуироваться. Глава региона Игорь Артамонов пояснил, что такая мера необходима для безопасности людей.

Своевременно и необходимо. Какие законы подписал Путин

Фейк: украинские боевики угнали машину скорой в Курской области

«Я»-синдром. Что такое ЧСВ и как его распознать

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте