Средства ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь

Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников в небе над регионами России и Четыре морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской», — указали в оборонном ведомстве.

Также восемь беспилотников уничтожили нада акваторией Черного моря. Еще четыре — над Воронежской областью, один — над Орловской и пять над Крымом. Дежурные огневые средства в Черном море ликвидировали семь безэкипажных катеров, которые следовали в сторону полуострова.

Жителей некоторых населенных пунктов Липецкой области призвали эвакуироваться. Глава региона Игорь Артамонов пояснил, что такая мера необходима для безопасности людей.