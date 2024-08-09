Подачу электричества в Липецке восстановили после атаки беспилотников

Специалисты запустили подачу электроэнергии всем липецким абонентам после удара беспилотников по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там же привели комментарий одного из энергетиков, уточнившегося, что сейчас все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, запитаны от резервных источников.

Губернатор Игорь Артамонов объявил, что в Липецкой области отменят все развлекательные мероприятия из-за массированной атаки БПЛА. Спортивные и семейные события будут проходить с обеспечением повышенных мер безопасности.

Украинские боевики в ночь на 9 августа запустили в сторону региона 19 беспилотников. В МЧС ранее сообщали о возгорании на военном аэродроме в регионе.