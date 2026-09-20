Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 45,81%

В Московской области явка на выборах к 15:00 20 сентября составила 45,81%. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома .

«На избирательных участках — 40,06%, дистанционное электронное голосование — 88,64%», — говорится в сообщении.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября, в федеральном бюллетене представлены 10 партий. В ряде регионов также выбирают губернаторов, муниципальных депутатов и парламентариев законодательных собраний.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, явка на выборах депутатов превысила показатель прошлой парламентской кампании 2021 года.