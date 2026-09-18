Билет за 25 рублей принес жителю Ростовской области 30 миллионов

Житель Ростовской области купил около 20 лотерейных билетов по 25 рублей и выиграл суперприз в 30 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи» — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.

Победитель участвовал в квесте в мобильном приложении лотереи и на выигранную там сумму приобрел билеты онлайн-лотереи «Премьер». Один из них оказался судьбоносным.

«Сергей из Ростовской области всегда мечтал о большой квартире с панорамным видом. Теперь он сможет осуществить эту мечту и купить ее», — сообщили в пресс-службе.

Ранее краснодарец купил лотерейный билет за три минуты до начала розыгрыша. И выиграл интересным способом.