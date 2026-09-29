Андрея Фадюхина утвердили атаманом «Центрального казачьего войска»
Андрея Фадюхина назначили атаманом казачьего общества «Центральное казачье войско». Указ подписал российский президент Владимир Путин, документ датирован 28 сентября, его опубликовали на сайте Кремля.
Фадюхина назначили атаманом 6 июня на XXXII отчетно-выборном Большом круге ЦКВ, проходившем в Наро-Фоминске Московской области. До этого он занимал пост заместителя атамана Всероссийского казачьего общества.
Андрей Фадюхин — генерал-майор запаса, трижды был награжден орденом Мужества, в прошлом командовал казачьей разведывательной бригадой «Терек». Также возглавлял АО «АФАНК», которое отвечает в том числе за беспилотные системы и подготовку операторов дронов.
Ранее Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на пять лет. Документ вступит в силу 17 января следующего года.