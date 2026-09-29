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    Андрея Фадюхина утвердили атаманом «Центрального казачьего войска»

    Реестровые казачьи войска | Всероссийское казачье общество
    Фото: Реестровые казачьи войска | Всероссийское казачье общество

    Андрея Фадюхина назначили атаманом казачьего общества «Центральное казачье войско». Указ подписал российский президент Владимир Путин, документ датирован 28 сентября, его опубликовали на сайте Кремля.

    Фадюхина назначили атаманом 6 июня на XXXII отчетно-выборном Большом круге ЦКВ, проходившем в Наро-Фоминске Московской области. До этого он занимал пост заместителя атамана Всероссийского казачьего общества.

    Андрей Фадюхин — генерал-майор запаса, трижды был награжден орденом Мужества, в прошлом командовал казачьей разведывательной бригадой «Терек». Также возглавлял АО «АФАНК», которое отвечает в том числе за беспилотные системы и подготовку операторов дронов.

    Ранее Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на пять лет. Документ вступит в силу 17 января следующего года.

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