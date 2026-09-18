В МВД рассказали, зачем мошенники используют реквизиты случайных людей

Аферисты публикуют объявления о продаже товаров и услуг, а покупателю передают платежные данные случайного человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Затем аферисты связываются с [владельцем предоставленного банковского счета] и просят вернуть деньги», — заявили в ведомстве.

В итоге человек, не догадываясь, что его данными воспользовались аферисты, отправляет средства злоумышленникам, а покупатель остается без денег и без товара.

Ранее жителей Московской области предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами. Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности и говорят о несанкционированном запросе на списание денег со счета.

Потом мошенники убеждают жертву сформировать QR-код для отмены операции и отправить его в мессенджер. Как только документ оказывается в руках злоумышленников, они снимают средства со счета с помощью банкомата.