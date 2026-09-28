Волонтеры очистили берег озера Лесное в Сергиевом Посаде
Берег озера Лесное в Сергиевом посаде очистили добровольцы в рамках акции «Вода России». Сергиев Посад ежегодно привлекает около двух миллионов туристов, а берег — это локация, куда приходят отдыхать местные жители. Потому привести ее в порядок решили всем городом.
Акцию «Вода России» проводят с 2014 года. За это время ее участниками стали более 13 миллионов человек. Только в этом году в Подмосковье очистили более 250 километров берегов и собрали свыше полутора тысяч кубометров мусора.
Курируют мероприятия представители Аналитического центра Минприроды России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
«По всей стране проводятся не просто работы по удалению лишнего ила, по расчистке берегов, но также и работы по благоустройству, по созданию мест для отдыха. Для того, чтобы все могли любоваться нашими чистыми водными объектами», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков.
«Экологические акции делают нас и физически лучше, потому что мы ходим, наклоняемся, собираем, носим на себе это. Но духовно мы еще больше просветляемся. Потому что мы понимаем, с каким глубоким смыслом мы делаем каждое движение», — прокомментировал амбассадор акции, заслуженный мастер спорта России Александр Панжинский.
К 2030-му году в округе планируют привести в порядок семь ключевых водоемов. Это реки Кончура, Копнинка, Вондюгу, а также Скитские и Гефсиманские пруды.