В Чите выпал снег в сентябре впервые за 27 лет

В Чите прошел сентябрьский снегопад. Об этом корреспонденту 360.ru рассказала жительница села Романовка Читинского муниципального округа, предоставив видео.

«Я родилась 30 сентября 1999 года. Старшие рассказывали, что в это время у нас лежал снег, но я сомневалась, думала, что они шутят. Ведь в конце сентября это невозможно. А сегодня погода решила показать мне, что ничего невозможного нет», — рассказала собеседница.

По ее словам, снег сейчас до сих пор лежит.

На кадрах видно, что земля засыпана полностью, без проплешин, слоем в несколько сантиметров. С неба продолжают падать редкие хлопья.

Накануне метеорологи предупреждали жителей, что с 28 по 30 сентября их ждет снег с дождем.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе первая декада октября пройдет без морозов. Снегопадов также ожидать не стоит.