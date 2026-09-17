17 сентября 2026 00:20 Защитница от стихий и не только. Как верующим помогает икона «Неопалимая Купина», которую чтят 17 сентября Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В четверг, 17 сентября, православные верующие отметят день иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Это один из самых почитаемых образов Богородицы. О том, почему икона получила такое название, в чем она помогает, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале 360.ru.

Почему икона называется «Неопалимая Купина»?

Слово «купина» сейчас приходится слышать нечасто. Оно устаревшее — обозначает куст, заросли или поросший кустарником островок. В библейском сюжете неопалимой купиной называется засохший куст, который загорелся, но не сгорел, — он явился пасшему овец пророку Моисею у горы Синай. Из этого пламени к нему обратился Бог. В честь этого сюжета назвали икону. Религиоведы проводят параллель между образом неопалимой купины и непорочным зачатием Девы Марии. «Жизнь каждого христианина должна быть такой. Вы должны гореть в своем деле, в вере, но при этом станете сильнее, не погибнете», — отметил в беседе с 360.ru историк-религиовед Николай Сапелкин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Икона представляет собой изображение Богородицы с младенцем Иисусом. Вокруг них — образуемая ромбами восьмиконечная звезда красного и зеленого цветов. Они символизируют божественный огонь и купину. По углам часто изображают ангелов — хранителей стихий: огня, молнии и града.

Первая «Неопалимая Купина» на Руси

По преданию, написанную на доске икону привезли в Москву иноки из Палестины еще в 1390 году. Монахи преподнесли ее великому князю Василию Дмитриевичу, сыну Дмитрия Донского. Святой образ — считается, что его написали у подножия той самой скалы, где Моисею явился Бог, — разместили в Благовещенском соборе. Там он хранится до сих пор.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

От чего защищает этот образ Богородицы?

Наши предки считали, что икона «Неопалимая Купина» защищает дом от пожаров. Верующие в обязательном порядке размещали ее в домашнем иконостасе. Это было крайне актуально, поскольку большинство построек были деревянными. «Когда случался у кого-то пожар в селе или у соседа, то с этой иконой обходили свой дом, молитвенно защищая его от возможного пожара. Потому что пожар — это самое страшное, что могло быть в жизни человека после смерти. Это страдания и значительный ущерб», — добавил Сапелкин.

Фото: German Rovinskiy/Russian Look / www.globallookpress.com

Икона помогала верующим не только в избавлении от стихий. В ХVII веке конюх царя Федора Алексеевича Дмитрий Колошин, несправедливо попавший в заключение, неустанно молился возле «Неопалимой Купины». И, по преданию, сама Богородица явилась царю, чтобы сообщить о том, что конюх невиновен. Колошина отпустили. В благодарность он за свой счет возвел храм и назвал Неопалимой Купиной. Позже, в 1822 году, необъяснимые и неукротимые пожары охватили Славянск Донецкой области. Прихожанка местного храма сообщила, что во сне ей явилось откровение: нужно написать икону «Неопалимая купина» и отслужить молебен. Ее послушали. Вскоре после этого удалось поймать поджигательницу. Можно верить или не верить в чудеса, но очевидно одно: когда мы молимся у иконы, она заряжается энергией наших молитв, подчеркнул Сапелкин.

Святые образы — не пустые деревяшки. Иконы, в том числе «Неопалимую Купину», мы воспринимаем как символ, но относимся к ним в любом случае благоговейно. Если икона портится, ее никогда не выбрасывают в мусор — либо отдают в храм, либо, если она совсем пришла в негодность, сжигают, проявляя тем самым уважение. Николай Сапелкин

Если современный человек боится пожара — например, у него уже был страшный опыт — и молится перед этой иконой, он может рассчитывать по крайней мере на успокоение. А возможно, к нему придет озарение: он поймет, как обезопасить свой дом.

Интересно В народе день иконы «Неопалимая Купина» также называют Громницей, или Луковым днем. Это уже имеет отношение не к религии, а к природе: на вторую половину сентября приходятся начало сезона дождей и последние грозы. В это время подводились сельскохозяйственные итоги, полагалось закончить уборку лука на огороде.

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Неопалимая Купина»

Приводим начало акафиста (кондак 1):

Взбранной Воеводе, Пречистой и Богообрадованной Деве Богородице, огнезрачныя иконы Своея явлением обрадовавшей Церковь Христову и ею от огненнаго запаления защищающей верныя, похвальное возглашаем пение; Ты же, о, Богомати, Купина Неопалимая нами именуемая, яко имущая державу непобедимую и милосердие многое, ускори на помощь к нам, требующим Твоего заступления, и от всяких бед свободи зовущих Ти: Радуйся, Благодатная, Купино Неопалимая, огненнаго запаления нас избавляющая. Продолжение можно найти в молитвослове.

Традиции на 17 сентября: что можно и нельзя делать?

В Сети пишут, что 17 сентября нельзя спать днем (это якобы грозит болезнями), а также разводить костры и готовить блины и оладьи, чтобы не «раззадорить» стихию огня и не навлечь на свой дом пожар. Помимо этого, нельзя сквернословить и ссориться — конфликт может затянуться.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com