Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

Движение всех видов транспорта восстановили на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии после временного ограничения. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по республике.

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы сообщили 360.ru, что большой очереди на транспортном переходе нет.

«Немного машин. Грузины пропускают быстро», — рассказала Анна.

Проезд через российско-грузинскую границу в районе КПП «Верхний Ларс — Дарьяли» приостановили утром 25 сентября после срабатывания системы раннего предупреждения в Девдоракском ущелье. Устройство отслеживает изменения русла реки при повышении уровня воды.

После получения сигнала грузинские власти эвакуировали находившихся в пункте пропуска граждан, полицейских, пограничников и сотрудников частной компании в безопасное место. Несколько недель назад система уже фиксировала аналогичную угрозу, тогда ограничение движения продлилось несколько часов.