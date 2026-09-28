В МВД рассказали, как аферисты собирают информацию о будущих жертвах

Аферисты изучают информацию в соцсетях о покупках будущих жертв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

По данным правоохранителей, мошенники специально разыскивают снимки с покупками, данные о геолокации, сведения о друзьях и месте работы, чтобы потом выстроить более убедительную схему обмана, рассчитанную на конкретного человека.

В МВД отметили, что такие сценарии злоумышленников представляют наибольшую угрозу. Чтобы уберечься от изощренных мошеннических схем, лучше не раскрывать в соцсетях свое местоположение и не выкладывать снимки покупок.

Также следует вручную отключить автоматическую расстановку геометок. Помимо этого, правоохранители призвали закрыть доступ к странице для незнакомцев.

Ранее в МВД сообщили, что россиянам, получившим СМС о неожиданном входе в банк, нужно сразу сменить пароль и заморозить банковские карты со счетами.