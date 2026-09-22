Россиян предупредили о мошенничестве с цветами ко Дню учителя
НФ: мошенники крадут доступ к аккаунтам под видом доставки цветов
Мошенники начали использовать доставку цветов ко Дню учителя, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в беседе с ТАСС.
Схема начинается с настоящего букета. Курьер привозит цветы родителю или учителю и не требует оплаты либо других действий. На следующий день получателю звонят якобы сотрудники службы доставки и просят назвать код из СМС для подтверждения заказа или отчетности.
На самом деле собеседники пытаются получить код для входа в личный кабинет на «Госуслугах», банковское приложение или мессенджер. Доверие к схеме повышает уже полученный подарок.
«Получатель чувствует себя обязанным и расслабляется, охотнее диктует код», — пояснила Пожарская.
После этого злоумышленники могут продолжить разговор от имени представителей силовых структур. Они заявляют о взломе аккаунта и убеждают человека совершить новые действия, включая снятие наличных и передачу денег якобы для сохранности.
«Нельзя никому называть код из СМС», — подчеркнула специалист.
Ранее юрист Соловьев объяснил, что из-за подозрительных переводов, покупки на небезопасном сайте или попыток мошенничества могут заблокировать банковскую карту.