Россиян предупредили о мошенничестве с цветами ко Дню учителя

Мошенники начали использовать доставку цветов ко Дню учителя, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в беседе с ТАСС .

Схема начинается с настоящего букета. Курьер привозит цветы родителю или учителю и не требует оплаты либо других действий. На следующий день получателю звонят якобы сотрудники службы доставки и просят назвать код из СМС для подтверждения заказа или отчетности.

На самом деле собеседники пытаются получить код для входа в личный кабинет на «Госуслугах», банковское приложение или мессенджер. Доверие к схеме повышает уже полученный подарок.

«Получатель чувствует себя обязанным и расслабляется, охотнее диктует код», — пояснила Пожарская.

После этого злоумышленники могут продолжить разговор от имени представителей силовых структур. Они заявляют о взломе аккаунта и убеждают человека совершить новые действия, включая снятие наличных и передачу денег якобы для сохранности.

«Нельзя никому называть код из СМС», — подчеркнула специалист.

Ранее юрист Соловьев объяснил, что из-за подозрительных переводов, покупки на небезопасном сайте или попыток мошенничества могут заблокировать банковскую карту.