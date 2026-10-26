Сегодня 17:20 Воробьев: почти 30 тысяч новых светильников установят на улицах Подмосковья Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Подмосковье

Благоустройство

Андрей Воробьев

Дороги

Подмосковье

В Подмосковье в этом году планируют обустроить 18,6 тысячи новых линий наружного освещения и заменить 29,8 тысячи устаревших ламп на светодиодные. Кроме того, на муниципальных территориях установят и обновят около 30 тысяч светильников, а на региональных дорогах продолжат модернизацию фонарей и оборудования. Об этом на еженедельном совещании правительства доложил глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По словам губернатора Андрея Воробьева, обновление инфраструктуры особенно важно в период сокращения светового дня, когда дети возвращаются домой после учебы и дополнительных занятий в темноте. В регионе постепенно меняют изношенные линии, устанавливают энергосберегающие светильники и внедряют автоматизированное управление. «Световой день становится короче, дети возвращаются из школы и с дополнительных занятий уже в темноте, родители беспокоятся. Люди просят установить новое освещение и отремонтировать существующее. Мы постепенно меняем изношенные линии, устанавливаем энергосберегающие светильники, шкафы с автоматизированным управлением», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в Подмосковье насчитывается 926 тысяч светильников, 18 тысяч шкафов управления и 32 тысячи линий электропередачи. В этом году планируют установить тысячу новых шкафов управления. Эти устройства распределяют электроэнергию, защищают линии от перегрузок и коротких замыканий, а также учитывают энергопотребление. Треть шкафов управления в регионе уже подключена к автоматизированной системе наружного освещения. Она круглосуточно отслеживает состояние оборудования и передачу электроэнергии, помогая обнаруживать неисправности и направлять ремонтные бригады до поступления жалоб от жителей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Для оперативного устранения поломок в области поддерживают запас необходимого оборудования. Как сообщил заместитель председателя правительства региона — министр благоустройства Михаил Хайкин, в него входят светильники, лампы, опоры, кабели, провода и комплектующие для управления электроснабжением. «В неснижаемый запас входят 11 основных элементов: светильники, энергоэффективные лампы, железобетонные и металлические опоры, самонесущий изолированный провод и силовой кабель, кронштейны, рубильники, контакторы, магнитные пускатели. Мы постоянно контролируем наличие аварийного оборудования», — отметил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На региональных дорогах установлено 77 тысяч светильников, из которых 46% работают на светодиодах. В этом году на LED заменили еще тысячу старых фонарей. За последние пять лет в регионе построили 300 километров линий освещения, в том числе почти 120 километров в текущем году. По словам министра транспорта Московской области Марата Сибатулина, в регионе подготовили новую пятилетнюю программу модернизации дорожного освещения. В 2027 году в ее рамках планируют заменить еще 5,5 тысячи старых ламп. Это должно снизить затраты на электроэнергию и обслуживание оборудования.