Психологи мобильной бригады Подмосковья оказали помощь полутора тысячам жителей

Мобильная бригада экстренного реагирования работает в Подмосковье с июня 2025 года. Специалисты помогают жителям справляться с кризисными ситуациями, только в 2026 году поддержку получили около полутора тысяч человек, сообщили в Министерстве социального развития региона.

Специалисты выезжают к месту происшествия после выявления экстренной ситуации. Они помогают стабилизировать эмоциональное состояние, справиться с последствиями стресса и освоить техники самопомощи при панике и страхе. При необходимости организуют дальнейшее сопровождение.

«Мобильная бригада экстренного реагирования — это важнейший инструмент своевременной поддержки наших жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — отметил министр социального развития региона Андрей Кирюхин, подчеркнув важность профессиональной подготовки психологов.

Недавно ведущие психологи бригады прошли обучение методу ДПДГ — психотерапевтическому подходу для работы с травматическими воспоминаниями и связанными с ними тревогой и негативными эмоциями. Программа была организована Центром инноваций социальной сферы Подмосковья совместно с международным центром «Профессионал». Метод применяют, в частности, при терапии посттравматического стрессового расстройства.

По словам начальника Центрального отдела сопровождения замещающих семей и участницы бригады Анны Андреевой, обучение включало теорию и практическую отработку техники. Она назвала полученный опыт ценным для дальнейшей работы мобильных специалистов.