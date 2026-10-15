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    Самец косули по кличке Яша поселился на Лосиной биостанции в Мытищах

    Переживший ДТП молодой самец европейской косули по имени Яша приобрел новый дом — он поселился на Лосиной биостанции в Мытищах. Об этом 360.ru рассказала главный специалист по экологическому просвещению Национального парка Ольга Зырянова.

    Животное нашли и выкормили сотрудники охотничьего хозяйства. Когда Яша окреп, его отправили на Лосиную биостанцию, потому что в дикой природе привыкшая к человеку косуля уже жить не может.

    Сотрудник парка отметила, что животное воспринимает людей как сородичей и продолжит искать их на воле.

    «Яша у нас все-таки мальчик немножко скромный, пугливый. Он проявляет интерес к человеку, и нередко выходит посмотреть, чем мы занимаемся», — сообщила она.

    Сейчас Яша абсолютно здоров, никакого дополнительного ухода ему не требуется. Он предпочитает жить не в домике, а лежать на открытом пространстве.

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