Воробьев: 2 спортивных комплекса в Звенигороде обновят к сентябрю 2027 года

В Звенигороде продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда» и комплекса «Академия дзюдо». Оба объекта готовы примерно на 60%, завершить работы планируют к сентябрю 2027 года. Ход реконструкции проверил губернатор Андрей Воробьев .

«Звезда» была построена более 20 лет назад, ее ремонт начался в прошлом году. В здании меняют кровлю, обновляют фасад и инженерные коммуникации, укрепляют несущие конструкции.

«Для нас было очень непростым решением взяться за эти два объекта, полностью их обновить, перестроить. Но мы понимаем, что Звенигород развивается, и запрос на спортивную инфраструктуру большой — это касается и „Академии дзюдо“, и „Звезды“», — отметил Воробьев.

После обновления спорткомплекс сможет принимать около 250 человек одновременно. Здесь откроются универсальный зал с трибунами на 900 мест, большой и малый бассейны, а также помещения для занятий боксом, гимнастикой и фехтованием.