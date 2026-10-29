Воробьев: 2 спортивных комплекса в Звенигороде обновят к сентябрю 2027 года
В Звенигороде продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда» и комплекса «Академия дзюдо». Оба объекта готовы примерно на 60%, завершить работы планируют к сентябрю 2027 года. Ход реконструкции проверил губернатор Андрей Воробьев.
«Звезда» была построена более 20 лет назад, ее ремонт начался в прошлом году. В здании меняют кровлю, обновляют фасад и инженерные коммуникации, укрепляют несущие конструкции.
«Для нас было очень непростым решением взяться за эти два объекта, полностью их обновить, перестроить. Но мы понимаем, что Звенигород развивается, и запрос на спортивную инфраструктуру большой — это касается и „Академии дзюдо“, и „Звезды“», — отметил Воробьев.
После обновления спорткомплекс сможет принимать около 250 человек одновременно. Здесь откроются универсальный зал с трибунами на 900 мест, большой и малый бассейны, а также помещения для занятий боксом, гимнастикой и фехтованием.
По словам тренера Александра Чернышева, с момента открытия «Звезды» в 2005 году здесь подготовили 30 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Воспитанники клуба завоевывали медали на крупных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Токио. После реконструкции спортсмены смогут заниматься в более просторных условиях и проводить турниры.
В комплексе также предусмотрят возможности для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, акробатикой и единоборствами. Жители смогут посещать секции, бассейн и тренажерный зал за плату. Для воспитанников муниципальных спортивных школ и участников программы «Активное долголетие» занятия будут бесплатными.
Реконструкция затронула и расположенную рядом «Академию дзюдо» на улице Московской. После завершения работ комплекс сможет принимать около 400 человек одновременно. В нем оборудуют универсальную арену с трибунами на 2,5 тысячи зрителей и пять залов для борьбы, гандбола и других видов спорта. Посетители смогут заниматься дзюдо, борьбой, волейболом, баскетболом и художественной гимнастикой.
В Академии также обустроят жилые блоки примерно на 30 спортсменов. Для участников «Активного долголетия» и воспитанников муниципальных спортшкол занятия будут бесплатными. Для спортсменов, приезжающих на сборы, предусмотрят гостиницу на 33 человека, столовую и пищеблок полного цикла.
Весной строители планируют приступить к благоустройству общей территории между двумя комплексами. Проект включает парковку на 175 автомобилей, площадку для разворота автобусов, зону ожидания с качелями и велопарковку.
Андрей Воробьев отметил, что обновление спортивной инфраструктуры необходимо в связи с развитием Звенигорода и высоким спросом на занятия спортом. По его словам, власти рассчитывают завершить оба проекта в установленный срок и сохранить тренерские коллективы, которые помогают молодым спортсменам добиваться результатов.