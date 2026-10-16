Туристов в Подмосковье начали заселять о цифровому ID

Отели в Подмосковье в рамках эксперимента заселяют путешественников по цифровому ID — электронному паспорту в телефоне, который заменяет привычные документы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

К эксперименту присоединились 188 отелей.

«Раньше администратору приходилось вручную переписывать паспортные данные, а гостю — подписывать стопку бумаг. Теперь достаточно открыть национальный мессенджер „Макс“ на смартфоне», — отметили в пресс-службе

Благодаря системе данные с «Госуслуг» передают в базу отеля. Метод также помогает исключить ошибки в фамилиях или номерах документов, которые происходят из-за человеческого фактора. Сервис можно использовать и для семейных поездок. Детей оформят по цифровому коду, если в профиле родителя есть данные свидетельства о рождении.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх подтвердила, что теперь заехать в отель можно даже в том случае, если человек забыл паспорт или документы на ребенка.

«Такая услуга вдвое сокращает ваше время по заселению», — подчеркнула она.

Ранее в Подмосковье впервые зарегистрировали сделки с недвижимостью с применением по биометрии. Такие заявления и документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.