Подмосковный врач Чиркова посоветовала исключить длительный горячий душ осенью

С приходом низких температур многие отмечают ухудшение состояния кожи. В основе этой проблемы лежит совокупность внешних факторов — мороз и ветер на открытом воздухе в сочетании с пересушенным из-за отопления воздухом в помещениях, рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

В зимний сезон предпочтение стоит отдавать более насыщенным текстурам — плотным кремам и восстанавливающим бальзамам. В их составе должны присутствовать глицерин, гиалуроновая кислота и церамиды.

Эти компоненты эффективно удерживают влагу внутри тканей и помогают поддерживать целостность защитного барьера. Наносить такие средства лучше всего на слегка влажную кожу сразу после водных процедур, чтобы «запечатать» влагу. Для защиты рук необходимо носить перчатки на улице и регулярно использовать питательные кремы, а для губ — применять защитный бальзам.

В домашних условиях рекомендуется контролировать микроклимат, поддерживая уровень влажности воздуха в пределах 40–60%.

Не следует пренебрегать защитой от солнца с наступлением осени: ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на кожу даже сквозь плотную облачность. Для ежедневного применения подойдет средство с фактором защиты SPF 30 и выше. Если же планируется длительное пребывание на улице в ясную погоду, уровень защиты стоит повысить до SPF 50 и более.

Если же, несмотря на соблюдение всех правил ухода, сухость не проходит, а также сопровождается интенсивным зудом, выраженными высыпаниями или появлением трещин, следует обратиться за консультацией к дерматологу. Подобные проявления могут свидетельствовать не просто о сезонной реакции на погоду, но о наличии серьезных дерматологических заболеваний, требующих медикаментозного лечения.