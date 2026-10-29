Подмосковный врач Чиркова посоветовала исключить длительный горячий душ осенью
С приходом низких температур многие отмечают ухудшение состояния кожи. В основе этой проблемы лежит совокупность внешних факторов — мороз и ветер на открытом воздухе в сочетании с пересушенным из-за отопления воздухом в помещениях, рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.
Осенью коже необходим особенно бережный уход.
Горячая вода, агрессивное очищение и недостаточное увлажнение дополнительно нарушают защитный барьер. Поэтому важно использовать мягкие средства для умывания, избегать длительного горячего душа — более 5-10 минут — и регулярно наносить увлажняющий крем.
Ольга Чиркова
заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы
В зимний сезон предпочтение стоит отдавать более насыщенным текстурам — плотным кремам и восстанавливающим бальзамам. В их составе должны присутствовать глицерин, гиалуроновая кислота и церамиды.
Эти компоненты эффективно удерживают влагу внутри тканей и помогают поддерживать целостность защитного барьера. Наносить такие средства лучше всего на слегка влажную кожу сразу после водных процедур, чтобы «запечатать» влагу. Для защиты рук необходимо носить перчатки на улице и регулярно использовать питательные кремы, а для губ — применять защитный бальзам.
В домашних условиях рекомендуется контролировать микроклимат, поддерживая уровень влажности воздуха в пределах 40–60%.
Не следует пренебрегать защитой от солнца с наступлением осени: ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на кожу даже сквозь плотную облачность. Для ежедневного применения подойдет средство с фактором защиты SPF 30 и выше. Если же планируется длительное пребывание на улице в ясную погоду, уровень защиты стоит повысить до SPF 50 и более.
Если же, несмотря на соблюдение всех правил ухода, сухость не проходит, а также сопровождается интенсивным зудом, выраженными высыпаниями или появлением трещин, следует обратиться за консультацией к дерматологу. Подобные проявления могут свидетельствовать не просто о сезонной реакции на погоду, но о наличии серьезных дерматологических заболеваний, требующих медикаментозного лечения.