Андрей Воробьев: количество экспортеров в Подмосковье достигло 6 тысяч

Подмосковье помогает малому и среднему бизнесу продвигать продукцию на зарубежных рынках. Из шести тысяч региональных экспортеров 5,7 тысячи составляют предприятия МСП. О мерах поддержки бизнеса губернатор Андрей Воробьев напомнил на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики.

Областной Фонд поддержки экспорта совместно с Российским экспортным центром помогает компаниям находить иностранных партнеров, проходить сертификацию продукции, участвовать в международных выставках и оформлять контракты.

Президент съезда «Опоры России» Александр Калинин отметил, что развитию предпринимательства в регионе способствуют промышленная и технопарковая инфраструктура, фонды поддержки, льготные займы, гранты и образовательные программы.

«Все это дает ощутимый результат — Московская область уверенно входит в топ-5 регионов по всем ключевым социально-экономическим показателям», — сказал он.

Губернатор Андрей Воробьев также подчеркнул значимость поддержки предпринимателей и привлечения инвестиций. В регионе создают новые индустриальные парки, в том числе для технологичных производств, чтобы компании могли запускать проекты и расширять выпуск продукции.