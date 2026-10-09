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    Компания в Сергиевом Посаде нарастила выручку благодаря нацпроекту

    Деньги
    Фото: Деньги/Медиасток.рф

    В подмосковном Сергиевом Посаде на предприятии «Новые технологии и материалы» выручка на одного сотрудника удвоилась за три года. Об этом сообщили представители компании в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

    Проект «Производительность труда» стартовал на производстве в 2022 году. За это время предприятие не только выполнило стандартные требования программы, но и выстроило собственную систему непрерывных улучшений, охватывающую все уровни организации труда.

    На производстве повысили вовлеченность сотрудников и решили проблемы кадрового дефицита с помощью работы коммуникационных каналов. Были созданы программы внутреннего образования, обучение по которым прошел каждый сотрудник. Также внедрили систему WINNUM, позволяющую обслуживать оборудование по фактическому техническому состоянию.

    «Для нас участие в проекте „Производительность труда“ — это инструмент, который позволил выстроить работающую систему улучшений и вовлечь в нее весь коллектив. Эти практики масштабируемы, применимы на других предприятиях, и мы готовы делиться этим опытом с коллегами», — подчеркнул генеральный директор АО «НТМ» Александр Карпенко.

    Оптимизировать производственные процессы сотрудникам компании помогли специалисты Регионального центра компетенций Московской области. Это позволило существенно сократить излишние затраты и издержки.

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