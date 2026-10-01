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    Жители Чехова приняли участие в патриотическом флешмобе

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Перед Дворцом культуры «Дружба» прошла акция, посвященная Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, волонтеры Подмосковья, активисты «Молодой гвардии Единой России», члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и неравнодушные жители.

    Символом единства стал танцевальный флешмоб. Хореографический коллектив «Продвижение» из Дома культуры «Меридиан» в поселке Новый Быт совместно с участниками народного ансамбля танца «Юность» под трогательную песню на стихи известного донецкого поэта Владимира Скобцова создали живые образы мира и братства.

    Накал эмоций на мероприятии усилила группа «Вэда», которая исполнила известные композиции «Родина» и «Мир дому». Эти песни добавили особую атмосферу и подчеркнули важность момента, объединяя сердца всех присутствующих.

    «Сегодня, спустя четыре года, историческое решение продолжает жить в реальных делах. В реализации программы комплексного развития новых территорий участвует вся страна, потому что теперь мы одна большая семья!» — отметил глава округа Михаил Собакин.

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