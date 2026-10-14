Краснокнижный гриб звездовик обнаружили возле карьера в Лыткарине

Прогулка на карьере в Лыткарине принесла жительнице редкую находку — гриб, который в Подмосковье замечали всего несколько раз. В объектив камеры попал звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum), включенный в Красную книгу, сообщает Regions .

Жительница поделилась в социальных сетях, что обнаружила находку во время солнечного дня, а о ее охранном статусе узнала только вечером из справочников.

Звездовик сводчатый относится к третьей категории редкости, и в России известно не более 30 мест его произрастания. Представители семейства звездовиков привлекают внимание формой, напоминающей фантастическое существо, что породило мифы об их исключительной пользе.

На самом деле вид считается условно съедобным.

В Минэкологии напоминают, что сбор краснокнижных организмов запрещен. С 1 сентября 2026 года в Подмосковье действуют штрафы за сбор грибов из региональной Красной книги: для физических лиц — от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.