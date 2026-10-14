Число электрозарядных станций для автомобилей в Подмосковье превысило 1,1 тысячи

Фото: Зарядная станция для электротранспорта от Мособлэнерго на выставке техники и энергооборудования в Красногорске / Медиасток.рф

В Подмосковье зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов, а количество зарядных станций превысило 1,1 тысячи. По сравнению с началом 2023 года парк таких машин увеличился примерно вдвое. В регионе продолжают развивать инфраструктуру для электротранспорта и расширять возможности для его владельцев. Об этом рассказали в Мособлдуме.

Из общего числа зарегистрированных автомобилей более шести тысяч работают исключительно на электричестве. Как отметил председатель профильного комитета Мособлдумы Роман Шамнэ, развитие зарядной сети постепенно смещается от простого увеличения числа станций к созданию мощных комплексов с несколькими зарядными постами и цифровыми сервисами. Такая инфраструктура должна подходить не только для поездок по городу, но и для дальних маршрутов.

Для владельцев электромобилей в регионе предусмотрены льготы. Автомобили, оснащенные только электрическим двигателем, полностью освобождены от транспортного налога.

Кроме того, электромобилисты могут бесплатно пользоваться платными парковками, находящимися в государственной и муниципальной собственности. Сейчас для применения льготы не требуется самостоятельно подавать заявление на включение машины в специальный реестр. Камеры фотовидеофиксации распознают государственный номер, проверяют сведения по базам ГИБДД и при подтверждении статуса электромобиля не оформляют штраф за неоплату парковки.

Для отечественных электромобилей также предусмотрен бесплатный проезд по ряду федеральных платных дорог. В перечень входят трассы М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральная кольцевая автомобильная дорога. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо зарегистрировать автомобиль в системе транспондера.

По мнению Романа Шамнэ, дальнейшее развитие электротранспорта требует комплексного подхода: расширения сети зарядных станций, сохранения действующих льгот и привлечения инвестиций.