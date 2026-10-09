Мощности овощехранилищ в Луховицах нарастят по инвестпроекту

В Луховицах расширят комплекс для хранения и обработки овощей. На строительство второй и третьей очередей направят 360 миллионов рублей, а общая вместимость объекта увеличится на 24 тысячи тонн. Проект предусматривает создание современных условий для подготовки урожая к хранению и его сохранности до следующего сезона. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Соглашение о намерениях подписали министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Мосин и генеральный директор «СПК имени Ленина» Андрей Грачковский на выставке «Золотая осень».

Площадь новых объектов превысит 10,7 тысячи квадратных метров. Их оборудуют системами активной вентиляции и холодильными установками. Каждая из двух очередей обеспечит возможность единовременно хранить дополнительно по 12 тысяч тонн продукции.

Виталий Мосин отметил, что современные складские и логистические мощности помогают сохранять качество выращенных овощей и обеспечивать стабильные поставки отечественной продукции в торговые сети.

СПК имени Ленина входит в группу компаний «Малино», работающую в агропромышленном секторе более 30 лет. Земельный банк хозяйства в Луховицах составляет три тысячи гектаров. В 2026 году картофелю отвели 620 гектаров. Помимо столового и технического картофеля, предприятие выращивает лук, пшеницу, ячмень и лен.