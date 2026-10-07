Редакцию 360.ru наградили за освещение работы Мособлдумы

Редакционный коллектив 360.ru отмечен наградами Московской областной думы. Первый заместитель председателя регионального парламента Олег Рожнов подчеркнул, что работа журналистов помогает не только рассказывать о деятельности законодательного органа, но и объяснять жителям смысл принимаемых решений.

Знаком «За службу закону» III степени были награждены генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин и продюсер тематического производства Юлия Уткина.

Формулировка «За службу закону» связана не только с работой депутатов над нормативными актами, заявил в ходе церемонии награждения Олег Рожнов. По его словам, не менее важно объяснять жителям, для чего принимаются новые правила и как они должны работать на практике.

«Важно не только принять закон, что делаем мы как законодательная власть, но и донести принятые законы до людей и объяснить, зачем они нужны», — сказал вице-спикер и поблагодарил коллектив 360.ru за сотрудничество в этой сфере.

Кто еще получил награды

Почетной грамоты удостоилась ведущая Елена Кононова за эффективное освещение работы парламента в СМИ и социальных сетях.

Благодарности получили корреспондент Татьяна Андреева, продюсеры Арсентий Измайлов и Анастасия Казаковцева, руководитель отдела нейросетей Дарья Киреева, заместитель руководителя службы специальных проектов Полина Купреенко и шеф-редактор службы Сергей Прошкин, режиссеры Антон Макаров, Татьяна Макеева и Андрей Федосимов.