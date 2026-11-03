03 ноября 2026 15:40 Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» провели в Дубне Фото: Фото: Александр Шапунов Подмосковье

Концерты

Дубна

Россия

Фестивали

Москва

Артисты

В Дубне в ДК «Мир» 2 ноября завершился фестиваль «Формула гармонии. VI сезон». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Заключительным событием стала музыкально-литературная композиция «Воскресение Генделя» о переломном периоде жизни композитора Георга Фридриха Генделя. Роль Генделя исполнил народный артист России Виктор Вержбицкий, а сольную партию — приглашенный солист Михайловского театра и Большого театра России Игорь Подоплелов. В программу вошли Оркестровая сюита № 3 Иоганна Себастьяна Баха и фрагменты «Мессии» Генделя. Вечер завершился хором «Аллилуйя» и хоралом Баха «Иисус, моя радость». Концерты фестиваля в Дубне посетили более 5 тыс. зрителей из Дубны, Москвы и области, а также других городов России. Один концерт был полностью бесплатным и проводился в рамках социальной программы для учащихся и педагогов музыкальных школ.

Фото: Фото: Александр Шапунов

На сцену вышли 99 музыкантов, включая артистов хора и оркестра, а также солистов и чтецов. Среди участников — народные артисты России Николай Луганский (фортепиано) и Виктор Вержбицкий (художественное слово), джазмен Вадим Эйленкриг (труба), главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Арсентий Ткаченко, обладатель спецприза XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского Филипп Копачевский (фортепиано), актер театра «Модерн» Юрий Анпилогов и другие. В дневных концертах с оркестром выступили трое воспитанников Дубненской детской школы искусств.

«Совершенно феноменально, когда в маленьком зале наукограда собираются звезды мировой величины. Посмотрите на афишу проекта: что ни концерт, то просто кладезь больших артистов. Это счастье, что нам это все удалось сделать. Фестивальная программа привнесла очень много ярких красок в будни жителей города, ученых. Как мы знаем, здесь работают люди из множества стран, здесь находится международный институт. И хотя сейчас мы лишены возможности выезжать далеко, как это было раньше, но тем не менее мир людей — он единый, он стремится к высокому, к красивому, к гармонии. Я думаю, что здесь у нас получилось создать эту формулу гармонии», — рассказал директор Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», инициатор проекта Никита Лебедев.

В рамках проекта также прошли мастер-классы шести солистов оркестра «Виртуозы Москвы» по специальностям скрипка, альт и фортепиано. Их участниками стали 19 ребят из школ Дубны и Кимр, а также Талдомского городского округа.

Фото: Фото: Александр Шапунов

Фестиваль «Формула гармонии» проходит с 2021 года в наукоградах и закрытых городах России. До Дубны он принимал участников в Пущино, Сарове, Протвино, Мичуринске и Обнинске. Организатор — Фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы», бессменный художественный руководитель — народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО и Герой Труда России Владимир Спиваков. В Дубне проект прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, НИЦ «Курчатовский институт», Министерства культуры и туризма Московской области и администрации города.