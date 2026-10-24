Более 3 тысяч человек приняли участие в забеге в Серпухове

В Серпухове 24 октября прошел забег «Осенний вальс. В гостях у зубров» — первый старт от команды Golden Ring Ultra Trail. На дистанции 10, 20 и 30 километров вышли более трех тысяч человек.

Участников поприветствовали глава Серпухова Алексей Шимко, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и директор Приокско-Террасного заповедника Светлана Родионова.

Приокско-Террасный заповедник — биосферный резерват ЮНЕСКО с 1978 года. Его экология и особая атмосфера создают условия для того, чтобы спорт был не испытанием, а возможностью почувствовать природу и провести выходные с близкими.

На старт вышли люди самого разного возраста — от любителей до опытных атлетов. Для кого-то это был первый забег, для кого-то — проверка себя.

«Приятно, что наши территории становятся точкой притяжения для тысяч гостей. Спасибо организаторам за высокий уровень подготовки. Серпухов всегда готов поддерживать подобные инициативы», — отметил Алексей Шимко.