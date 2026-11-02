Первенство по самбо памяти Анатолия Парфенова прошло в Воскресенске

31 октября в спортивном комплексе «Химик» состоялось первенство по самбо, посвященное памяти легендарного олимпийского чемпиона СССР по греко-римской борьбе Анатолия Парфенова. Мероприятие стало не только площадкой для демонстрации спортивного мастерства, но и важным событием в патриотическом воспитании молодежи.

Память о выдающемся спортсмене, его воле к победе и преданности спорту является вдохновляющим примером для подрастающего поколения. Президент федерации самбо в городском округе Воскресенск, депутат совета депутатов Андрей Баранов отметил значение турнира.

«Турнир памяти Анатолия Ивановича Парфенова — это дань уважения великому спортсмену, человеку, который прославил нашу страну своими достижениями. Мы гордимся тем, что соревнования проходят в рамках партийного проекта „Выбор сильных“ партии „Единая Россия“, который направлен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку юных спортсменов», — отметил Андрей Баранов.

В конце участникам вручили заслуженные награды, кубки и дипломы.