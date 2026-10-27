Конференция по биологическому приборостроению началась в Серпухове

27 и 28 октября на площадке ФИЦ ПНЦБИ РАН в городе Пущино проходит конференция, посвященная развитию отрасли биологического приборостроения. Исследователи, инженеры и представители бизнеса объединились, чтобы определить вектор развития.

Программа включает пленарные сессии, экспертные круглые столы, секционные доклады и блиц-сессии. Это площадка для прямой связи науки и реального производства.

Сегодня биологическое приборостроение — это не только оборудование, но и внедрение искусственного интеллекта, автоматизация и цифровой анализ данных. Участники обсуждают, как эти решения изменят медицину, сельское хозяйство и промышленность.

В этом году Институт биологического приборостроения РАН представил свою новую разработку — ферментационную установку ФУ-ЗЛ. Она предназначена для управляемого культивирования микроорганизмов: бактерий, грибов, дрожжей, а также водорослей, растительных и животных клеток. Прибор проектировали инженеры в тесном сотрудничестве с биотехнологами — получилось полноценное рабочее место с продуманной эргономикой. Ключевая особенность — уникальный цифровой контроллер отечественной разработки, который значительно компактнее зарубежных решений.

Конференция подтверждает статус института как центра инноваций в области биотехнологий. Создание конкурентоспособного отечественного прибора доказывает: взаимодействие инженеров и ученых дает результаты мирового уровня.

В рамках конференции депутат окружного Совета, руководитель Технопарка «ТехноИнноватика» Олег Андрух вручил сотрудникам института благодарственные письма Научно-технического совета — за многолетнюю работу, профессионализм и достижения в области биологических исследований.