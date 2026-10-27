Выставку об истории комсомола открыли в Наро-Фоминске

23 октября в Доме культуры «Головково» открылась выставка, посвященная 108-й годовщине ВЛКСМ. Экспозиция рассказывает о тех, кто связал свою жизнь с комсомолом, и о трудовой доблести молодежи.

Открытие выставки состоялось в рамках давнего и тесного сотрудничества. Экспозиция посвящена людям, которые не представляли свою жизнь иначе как в рядах комсомола. Ушедшие в прошлое десятилетия остаются живыми в сердцах тех, кто начинал свой путь с октябрят, пионеров и комсомольцев.

Особое внимание посетители обратили на материалы, отражающие трудовую доблесть молодежи. В экспозиции представлены свидетельства о ежегодных слетах членов комсомольско-молодежных бригад в растениеводстве и животноводстве, где чествовали лучших молодых механизаторов, операторов машинного доения и других специалистов. Именно комсомольцы становились обладателями почетных грамот за свои достижения.

Кроме того, клуб «Память» Наро-Фоминского историко-краеведческого музея дополнил выставку фотографиями и материалами под названием «История совхоза „Головково“ в лицах, документах и цифрах», приуроченными ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Материалы вызвали живой отклик у посетителей. Люди старшего поколения с интересом рассматривали представленные экспонаты, собранные военно-патриотическим клубом «Память», и с теплотой вспоминали свое комсомольское прошлое. Выставка продлится до 30 октября. Возрастная категория: 6+.