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    Уникальный полигон для испытаний средств эвакуации запустят на заводе в Истре

    Фото: Андрей Алекин

    На заводе «Самоспас» в деревне Лешково в муниципальном округе Истра завершают сборку четырехэтажного полигона весом восемь тонн. Конструкцию спроектировали инженеры предприятия, где работают более 150 человек, сообщили в РИАМО.

    Объект предназначен для проверки разработок и обучения специалистов работе на высоте и в замкнутых пространствах.

    Главная особенность полигона — сменная модульная стена.

    «Стена с фланцами, которую можно менять: например, установить пластиковые окна для отработки спасения на пожаре или установить люк от вертолета и испытывать подъем люльки, занос носилок с пострадавшим», — пояснил руководитель конструкторского бюро Кирилл Анисимов.

    После монтажа лестниц площадку планируют использовать и для экскурсий.

    Параллельно предприятие модернизирует производство: в обновление станочного парка вложили 60 миллионов рублей. В работу уже запустили фрезерный станок, автомат продольного точения и лазерный труборез — это должно повысить производительность и оптимизировать выпуск продукции.

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