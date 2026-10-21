Уникальный полигон для испытаний средств эвакуации запустят на заводе в Истре

На заводе «Самоспас» в деревне Лешково в муниципальном округе Истра завершают сборку четырехэтажного полигона весом восемь тонн. Конструкцию спроектировали инженеры предприятия, где работают более 150 человек, сообщили в РИАМО.

Объект предназначен для проверки разработок и обучения специалистов работе на высоте и в замкнутых пространствах.

Главная особенность полигона — сменная модульная стена.

«Стена с фланцами, которую можно менять: например, установить пластиковые окна для отработки спасения на пожаре или установить люк от вертолета и испытывать подъем люльки, занос носилок с пострадавшим», — пояснил руководитель конструкторского бюро Кирилл Анисимов.

После монтажа лестниц площадку планируют использовать и для экскурсий.

Параллельно предприятие модернизирует производство: в обновление станочного парка вложили 60 миллионов рублей. В работу уже запустили фрезерный станок, автомат продольного точения и лазерный труборез — это должно повысить производительность и оптимизировать выпуск продукции.