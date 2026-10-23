Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасности у железной дороги

Начальник пожарно-спасательной части № 310 Сергей Корчагин пояснил, что людям необходимо неукоснительно соблюдать эти правила, чтобы избежать трагедий и травм.

«Ожидая поезд на платформе, не стоит отвлекаться на гаджеты и терять контроль над ситуацией, так как можно вовремя не заметить приближающийся состав. Железнодорожные платформы, пути и переезды требуют предельной концентрации. Когда ждете поезд, стойте подальше от края платформы и обращайте внимание на предупреждающие знаки и сигналы. Ни в коем случае не позволяйте детям бегать и играть возле путей, а при посадке и высадке обязательно держите их за руки. Переходите железную дорогу исключительно в разрешенных местах — по мостам, тоннелям или настилам, предварительно сняв капюшоны и отключив наушники. Помните, что пешеходу сложно рассчитать скорость приближающегося состава, а машинисту многотонного поезда требуется значительное расстояние для полной остановки. Переходя пути, обязательно убедитесь в отсутствии поезда на соседнем железнодорожном пути, никогда не перебегайте дорогу перед приближающимся составом и не пытайтесь пролезть под опускающимися шлагбаумами на переездах. Работники противопожарно-спасательной службы призывают граждан быть предельно осторожными во время нахождения у путей, ведь железная дорога не прощает ошибок. Берегите себя и своих близких», — заключил Сергей Корчагин.

В ведомстве напомнили, что железная дорога не прощает ошибок.