Подмосковные компании завершили обучение по программе развития экспорта

Обучение по программе «Акселерация. Экспортный Мини-МВА» завершили 13 предприятий Московской области. Они также защитили бизнес-проекты перед экспертной комиссией, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Участники разработали стратегии увеличения экспортной выручки и выхода на новые зарубежные рынки. Обучение продолжалось около двух месяцев и включало пять модулей: разработку экспортной стратегии, анализ зарубежных рынков, формирование предложений для иностранных клиентов, маркетинг, цифровые инструменты продвижения и финансовое планирование. Отдельный модуль посвятили ведению переговоров с учетом культурных особенностей деловых партнеров.

Программа также включала практические занятия, разбор бизнес-кейсов и индивидуальную работу с экспертами. По итогам компании подготовили бизнес-планы по увеличению экспортной выручки и стратегии выхода на новые рынки, которые смогут использовать для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности.

Среди участников — производители промышленного оборудования, электротехнических приборов, строительных и изоляционных материалов, климатических систем, специализированной техники, медицинских товаров и продуктов питания. В их числе разработчик приборов для электросетей и электростанций «АНТРАКС» из Фрязина, производитель оборудования для автоматизации производств «Юдикс» из Дмитрова, компания «Айско» из Раменского, выпускающая климатические системы для водного транспорта, а также кондитерские предприятия из Чехова и Клина.

Программа реализуется Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области совместно со Школой экспорта Российского экспортного центра. Она направлена на развитие компетенций предпринимателей, уже осуществляющих экспортную деятельность и планирующих расширение рынков сбыта.

Информация о мероприятиях для экспортеров публикуется на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области в разделе «Мероприятия». Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».