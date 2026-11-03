Мособлгаз проведет встречи по газовой безопасности в городах Подмосковья

В ноябре 2026 года «Мособлгаз» проведет встречи с жителями Подмосковья, на которых можно будет задать вопросы о техобслуживании, безопасности и работе газового оборудования. Об этом сообщила компания.

Встречи пройдут в Химках, Красногорске, Нахабино, Сходне, Дедовске, Клину, Солнечногорске, Талдоме, Дубне, Дмитрове, а также в Катуаре (Мытищи, Дмитровский). Жители указанных и соседних домов смогут получить ответы на вопросы, связанные с техническим обслуживанием, безопасностью и работой газового оборудования.

В Химках встречи назначены на 4, 11, 18 и 25 ноября с 16:00 до 17:00 по адресам: ул. Энгельса, д. 6; ул. Молодежная, д. 36; ул. Ватутина, д. 3; ул. Строителей, д. 3 А.

В Красногорске встречи пройдут 6, 13 и 20 ноября с 16:00 до 17:00 в п. Новый (д. 1, 2, 3). В Нахабино — 6, 13, 20 и 27 ноября с 14:00 до 15:00. В Сходне — 3, 10, 17 и 24 ноября с 14:00 до 15:00. В Дедовске — 5, 12, 19 и 26 ноября с 14:00 до 15:00. В Клину — 6, 13, 20 и 27 ноября с 14:00 до 15:00. В Солнечногорске — 3, 10, 17 и 24 ноября с 16:00 до 17:00. В Талдоме — 5 и 19 ноября, начало в 16:30. В Дубне — 4 и 18 ноября с 16:30 до 17:30. В Дмитрове — 10 и 24 ноября с 17:00 до 18:00. В Катуаре — 6 и 20 ноября с 15:45 до 16:45.

Оценить работу своего участкового можно по ссылке: https://mosoblgaz.ru/company/reviews. Узнать дату техобслуживания в своем доме можно в чат-боте «Мособлгаз. Газовая безопасность» в МАКС: https://max.ru/mosoblgaz_feedback_to_bot.