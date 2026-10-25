Спасенного в ДНР тигренка доставили в подмосковный парк «Земля прайда»

В ДНР российские военные спасли раненого четырехмесячного тигренка по кличке Шерхан и нашли место, где его смогут принять. Детеныша уже доставили на лечение в парк «Земля прайда» в городском округе Клин в Московской области, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

«У тигренка была сломана лапа, обнаружены повреждения на теле и серьезные проблемы с глазами. Маленького хищника нашли военнослужащие», — уточнили в Росприроднадзоре.

В ведомстве добавили, что было непросто найти такое место, где приняли бы Шерхана. Несколько учреждений не смогли принять детеныша из-за состояния его здоровья. Откликнулись в парке «Земля прайда».

Состояние Шерхана сейчас улучшилось, но лечение глаз будет продолжено. Возможно, что не получится восстановить зрение одного глаза.

Ранее в Приморском крае открылся государственный центр помощи амурским тиграм и другим диким животным — первый в России. На его территории оборудовали семь вольеров для тигров, в том числе три — для осиротевших тигрят.