Клиническую больницу в Красногорске капитально отремонтируют

В Красногорске продолжается капитальный ремонт клинической больницы. На объекте ежедневно работают 65 специалистов, которые выполняют строительные и отделочные работы, сообщили в РИАМО.

Как сообщил начальник участка компании «2Б проект» Алексей Заболотский, демонтаж внутренних перегородок с первого по двенадцатый этаж уже завершен. Сейчас строители обустраивают полы на уровнях с шестого по двенадцатый и приступили к отделке помещений на трех верхних этажах.

Одновременно продолжается разборка конструкций в подвале и вывоз строительных отходов. За неделю с площадки удаляют до тысячи кубометров мусора.

В настоящее время специалисты выполняют стяжку полов. К возведению новых перегородок рассчитывают приступить в середине месяца, после чего начнется монтаж инженерных коммуникаций.

По словам представителя подрядчика, материалы поступают своевременно, оборудование работает исправно, а все запланированные этапы ремонта выполняются в установленные сроки.