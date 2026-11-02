Семьи бойцов СВО посетили фотовыставку в Серпухове

31 октября семьи участников специальной военной операции посетили фотовыставку «Дыхание родной земли» фотографа Марии Гордеевой. Мероприятие прошло в Серпухове, а его главной целью стало напоминание о красоте и многообразии родной страны, за которую сегодня сражаются защитники Отечества.

Мария Гордеева — не просто фотограф, а человек с большим сердцем. В марте этого года она участвовала в акции «Привет из дома», даря частичку родного тепла тем, кто сейчас защищает нашу страну. На выставке гости увидели удивительные путешествия по просторам нашей необъятной Родины: величественные пейзажи, которые напоминают о том, как прекрасна и разнообразна наша земля. Но особенно трогательными стали уникальные фотографии, сделанные в деревнях Серпухова — места с богатой историей, где каждый уголок дышит традициями и любовью к родной земле.

Эти кадры — не просто красивые картинки. Это напоминание о том, за что мы все вместе: за наши поля и леса, за тихие деревенские улочки, за дома, где ждут матери, жены и дети.

Руководитель Единого центра, советник главы города Лидия Халачева тепло поздравила Марию с открытием выставки. В ее словах звучала искренняя благодарность за то, что искусство продолжает объединять людей, дарить надежду и вдохновение. В ходе теплой беседы были намечены новые совместные проекты, которые обязательно порадуют и семьи наших защитников, и самих участников специальной военной операции. Ведь поддержка — это не разовая акция, это постоянный диалог, это понимание того, что мы все — одна большая семья.