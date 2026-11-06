Жители Подмосковья получили около 240 тысяч земельных онлайн-услуг

С января по октябрь 2026 года жители Московской области получили порядка 240 тысяч государственных онлайн-услуг в земельной сфере. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Самыми востребованными стали три услуги. Предварительное согласование при оформлении участков, государственная собственность на которые не разграничена, запросили 60 тысяч раз. Процедурой перераспределения земель, известной как «прирезка» земли к существующему участку, воспользовались 51 тысячу раз. Получением земли в аренду или собственность без проведения торгов воспользовались 26 тысяч человек.

Московское областное БТИ, подведомственное региональному Министерству имущественных отношений, также переводит услуги в онлайн. Технические заключения для смены статуса объекта из садового дома в жилой теперь оформляются исключительно в электронном виде. Для этого нужно зайти на региональный портал «Госуслуги», выбрать цель обращения «Заключение о переводе из садового дома в жилой», указать данные и отправить заявку. Документ подготовят за 20 рабочих дней, после чего он автоматически появится в личном кабинете заявителя.

«Популярность получения услуг в земельно-имущественной сфере сохраняется на стабильно высоком уровне. Мы последовательно расширяем перечень доступных онлайн-сервисов, в частности, интегрируя услуги областного БТИ. Это делает взаимодействие с жителями проще, а получение необходимых документов — быстрее и комфортнее», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.