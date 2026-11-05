День народного единства отметили в Воскресенске

4 ноября в парке усадьбы Кривякино прошло праздничное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Организаторы подготовили программу для всей семьи.

2026 год объявлен Годом единства народов России, и этот день стал для участников по-настоящему особенным.

В рамках праздника прошел мастер-класс «Символ единства» по изготовлению поделки из природных материалов от Воскресенской городской библиотеки № 3, а также акция «Письмо солдату» — написание писем и открыток бойцам от Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Дворец культуры «Юбилейный» провел мастер-класс «Триколор» по созданию брелока-флага.

Исторический клуб «Варяг» представил интерактивную фотозону «Единство народов» с репликами оружия и историческими костюмами. На площадке «Затейный дворЪ» гости играли в традиционные русские игры, а на ярмарке «Кривякинские сезоны» была представлена сувенирная продукция.

Молодежный центр «Олимпиец» организовал всероссийскую акцию «Хоровод Единства». Для зрителей выступили с концертной программой «Россия-Матушка», а Казачий сектор культурного центра «Усадьба Кривякино» провел сражение на тямбарах «Щит и меч».

Мероприятие объединило жителей и гостей города всех возрастов, став ярким свидетельством единства народов России.